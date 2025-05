Nach sechs Jahren: Kim Kardashian hat ihr Jurastudium abgeschlossen

1 Mitte Mai 2025 war Kim Kardashian als Zeugin vor Gericht in Paris. Foto: action press/ Agence / Bestimage

Kim Kardashian hat Grund zu feiern: Sie hat nach sechs Jahren ihre Ausbildung zur Anwältin offiziell abgeschlossen. Auf Instagram teilte sie Eindrücke der Feier.











Kim Kardashian (44) hat etwas zu feiern: Der Reality-Star hat nach sechs Jahren offiziell ihre Ausbildung zur Anwältin abgeschlossen. Das teilte Kardashian in einer Instagram-Story mit, in der sie mehrere Fotos und Videos postete. Den besonderen Anlass feierte sie offenbar gemeinsam mit Familie und Freunden in einer privaten Zeremonie in ihrem Garten.