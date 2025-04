1 Steve Guttenberg und Ehefrau Emily im Mai 2023 bei einer Theaterpremiere in New York. Foto: ddp

Trennung bei Steve Guttenberg und seiner Ehefrau Emily Smith: Der "Police Academy"-Star hat laut US-Medien nach sechs Jahren Ehe die Scheidung eingereicht.











Schauspieler Steve Guttenberg (66) will sich nach sechs Jahren Ehe von seiner Ehefrau Emily Smith scheiden lassen. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, hat der "Police Academy"-Star am 4. April die Scheidung beim Superior Court of California in Los Angeles eingereicht und führt demnach "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an.