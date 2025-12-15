Nach sechs Folgen: Corinna Harfouch verabschiedet sich im Februar vom Tatort

Nach sechs Folgen verabschiedet sich Corinna Harfouch vom Berliner "Tatort". Nun steht der Ausstrahlungstermin ihrer letzten Folge fest: "Tatort: Gefahrengebiet" läuft Anfang Februar 2026 im Ersten. Darum geht es in Harfouchs Abschiedsvorstellung.
Corinna Harfouch (71) verabschiedet sich am 1. Februar 2026 vom Berliner "Tatort". Wie die ARD mitteilt, zeigt das Erste an diesem Tag mit "Tatort: Gefahrengebiet" den letzten Einsatz von Kommissarin Susanne Bonard. Bereits am 21. Januar wird Harfouchs letzter Fall bei einer Premierenveranstaltung in Berlin erstmals präsentiert.