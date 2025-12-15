Nach sechs Folgen: Corinna Harfouch verabschiedet sich im Februar vom Tatort

Nach sechs Folgen verabschiedet sich Corinna Harfouch vom Berliner "Tatort". Nun steht der Ausstrahlungstermin ihrer letzten Folge fest: "Tatort: Gefahrengebiet" läuft Anfang Februar 2026 im Ersten. Darum geht es in Harfouchs Abschiedsvorstellung.

Corinna Harfouch (71) verabschiedet sich am 1. Februar 2026 vom Berliner "Tatort". Wie die ARD mitteilt, zeigt das Erste an diesem Tag mit "Tatort: Gefahrengebiet" den letzten Einsatz von Kommissarin Susanne Bonard. Bereits am 21. Januar wird Harfouchs letzter Fall bei einer Premierenveranstaltung in Berlin erstmals präsentiert.

Darum geht es in Corinna Harfouchs letztem "Tatort" In "Tatort: Gefahrengebiet" finden Susanne Bonard und Kollege Robert Karow (Mark Waschke, 53) die Leiche eines Obdachlosen. Sie weist Bissspuren auf, die an einen Wolf denken lassen. Gemeinsam mit der Wildnislehrerin Prof. Dara Kimmerer begibt sich Bonard daraufhin in den Wald.

Während Bonard im Unterholz mit Kälte und Dunkelheit kämpft, denkt sie über ihren Abschied von der Kriminalpolizei nach. Doch kann sie ohne den Beruf, für den sie so viel geopfert hat, überhaupt leben? Ihr Mann macht sich derweil Sorgen, weil er sie nicht erreicht.

Corinna Harfouch: Aus nach sechs "Tatort"-Folgen

Corinna Harfouch stieg 2023 in den Berliner "Tatort" ein, als Ersatz für die ausgeschiedene Meret Becker (56). Ihr Debüt feierte sie am 9. und 10. April mit der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit".

Darauf folgten bisher drei weitere Filme. Am 2. November dieses Jahres lief ihr vorletzter Fall "Tatort: Erika Mustermann". Ihr sechster und letzter Einsatz wurde im Herbst 2024 in den Berliner Stadtteilen Grunewald und Mitte sowie am ehemaligen Flughafen Tegel gedreht.

Harfouch hatte ihr "Tatort"-Engagement bewusst zeitlich begrenzt. "Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage", sagte sie 2024 in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".

Mark Waschke wird dem Berliner "Tatort" erhalten bleiben. In seinem nächsten Film wird sein Robert Karow solo unterwegs sein. Wer künftig an seiner Seite ermitteln wird, ist noch nicht bekannt.