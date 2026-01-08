Die lange Leidenszeit ist zu Ende. Knapp einen Monat vor den Winterspielen kehrt Snowboard-Ass Ramona Hofmeister in den Weltcup zurück. Der dritte Olympia-Start der Karriere ist zum Greifen nah.
Scuol - Der Olympia-Traum von Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister scheint sich tatsächlich noch zu erfüllen. Dreieinhalb Monate nach ihrer schweren Fußverletzung und knapp vier Wochen vor Eröffnung der Winterspiele in Italien will die 29-Jährige beim Parallel-Riesenslalom in Scuol am Samstag in den Weltcup zurückkehren.