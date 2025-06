Nach schwerer Krankheit: Schriftsteller Michel Bergmann stirbt im Alter von 80 Jahren

1 Michel Bergmann im Rahmen einer Lesung im Jahr 2022. Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Der jüdische Schriftsteller Michel Bergmann ist tot. Er ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Berlin verstorben.











Michel Bergmann (1945-2025) ist gestorben. Das berichtet die "Jüdische Allgemeine". Bergmann ist demnach am Sonntag, dem 15. Juni, "nach kurzer schwerer Krankheit" in Berlin verstorben. Das habe die Familie des jüdischen Autoren mitgeteilt. "Wir trauern um unseren geschätzten Autor, dessen Humor und Klugheit uns stets bereichert haben", heißt es außerdem in einer Mitteilung des Diogenes Verlags.