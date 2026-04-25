Lange Zeit schien eine Krankenversicherung für Schauspielstar Heinz Hoenig beinahe unmöglich. Doch seit dem 1. April genießt er den Schutz nun wieder, enthüllte seine Ehefrau.
Der im Jahr 2024 schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig (74) ist wieder krankenversichert. Das bestätigte seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41) der "Bild"-Zeitung. Demnach gilt der Versicherungsschutz seit dem 1. April 2026. Der 74-Jährige zahlt monatlich 1017,18 Euro in die private Basisversicherung ein. Damit endet eine zweijährige Hängepartie, die begonnen hatte, als Hoenig schwer erkrankt ohne Versicherungsschutz dastand.