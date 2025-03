Nach schwerer Bronchitis: Vatikan veröffentlicht Foto von Papst Franziskus bei Gebet

Der Vatikan hat am Sonntag erstmals seit der Krankenhauseinlieferung von Papst Franziskus vor gut einem Monat ein Foto von dem 88-jährigen Pontifex veröffentlicht. Auf dem Bild ist der Papst schräg von hinten in einem Rollstuhl zu sehen. Er trägt ein weißes Gewand und einen purpurfarbenen Schal, aber keine Kopfbedeckung, und sitzt vor einem schlichten Altar mit einem Kruzifix an der Wand.

Das Gesicht des Papstes ist kaum zu sehen, seine Augen scheinen geöffnet zu sein und leicht nach unten zu schauen.

„Heute Früh hat Papst Franziskus die Heilige Messe in der Kapelle der Wohnung in der zehnten Etage der Gemelli-Klinik mitgefeiert“, schrieb das Presseamt des Vatikans zu dem Foto. Die Veröffentlichung der Aufnahme ist bedeutsam, da der argentinische Pontifex seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Der 88-Jährige war am 14. Februar wegen einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden. Aus dieser Erkrankung entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung. Der Papst erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte sogar in Lebensgefahr.

Seit etwa einer Woche spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes von einer Besserung. Er sei „stabil“ und mache weiter Fortschritte, hieß es am Samstagabend. Franziskus erhalte weiterhin Bewegungstherapie und müsse beim Atmen unterstützt werden.

In einer am Sonntagmorgen vom Vatikan veröffentlichten Angelus-Botschaft an die Gläubigen schrieb Franziskus, er sei weiterhin in einem „fragilen“ Zustand und mache eine „Prüfung“ durch.