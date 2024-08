1 Eine Unterführung ist im Landkreis Karlsruhe mit Wasser vollgelaufen. Derzeit sind Menschen in manchen Straßenzügen von Bruchsal weiter von der Stromversorgung. Foto: dpa/Rene Priebe

Ein heftiges Unwetter hat in Bruchsal Keller geflutet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgedreht. Was tun, wenn man Babynahrung erwärmen oder das Handy aufladen muss?











Weil noch immer Wasser in Kellern in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) steht, sind Menschen in manchen Straßenzügen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Für die Betroffenen hat die Stadt Notfall-Angebote eingerichtet.