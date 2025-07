Er lag im künstlichen Koma, schwebte in Lebensgefahr. Doch jetzt geht es Heinz Hoenig wieder so gut, dass er sogar öffentliche Auftritte absolvieren kann. In Berlin überraschte er in Begleitung seiner Ehefrau bei einem Emmy-Empfang.

Im vergangenen Jahr kämpfte er ums Überleben, nun ist Filmstar Heinz Hoenig (73) zurück im Rampenlicht. In Begleitung seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) kam er am 8. Juli zu einer Emmy-Party in Berlin - und das sogar ohne Rollstuhl.

"Was für ein Abend"

Annika Kärsten-Hoenig schrieb nach der Party im "Schlosshotel" glücklich zu zwei gemeinsamen Schnappschüssen: "He is back" (deutsch: Er ist zurück). "Was für ein Abend", schwärmte sie dann noch in einer Story. Beide hatten sich für den Auftritt in Schale geworfen, trugen dunkle Anzüge. Eigentlich ist der frühere "Das Boot"-Star noch auf den Rollstuhl angewiesen. In Berlin schritt er jedoch über den Teppich, nur manchmal etwas gestützt von seiner Frau.

Er will wieder schauspielern

Im Interview mit "Bild" erklärte er, dass er sich mit seiner Frau einen schönen Abend machen wolle. "Ich lasse alles auf mich einwirken. Es ist ziemlich aufregend." Dass er überhaupt zu der Veranstaltung kommen konnte, "verdanke ich vor allem meiner Frau". Die betonte: "Es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Ich liebe Heinz, er hat auch für unsere Kinder gekämpft." Aber auch berufliche Ambitionen treiben ihn noch an.

"Ich will wieder spielen", zitiert "Bild" den 73-Jährigen. "Damit meine ich jetzt gar nicht nur Film, ich komme ja vom Theater. Wenn der Stoff passt, wenn es ein Projekt mit Tiefgang ist, bin ich für beides zu haben." Die Unterstützung seiner Ehefrau hat er auch dabei: "Ein Künstler geht nun mal nicht in Rente. Viele sagen: Heinz, sei froh, dass du lebst - und lass gut sein. Aber so funktioniert das bei ihm nicht."

Da war der Empfang in Berlin die beste Gelegenheit, sich zu zeigen und zu netzwerken. Der Fernsehpreis Emmy wird im September in New York verliehen. Die 30-köpfige Jury des deutschsprachigen Raums sichtete nun in Berlin die Produktionen und gab ihre Stimme ab.

Im Frühjahr feierten sie ihre Liebe mit zweiter Hochzeit

Heinz Hoenig musste Ende April 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive OPs, Koma und Reanimation - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und pflegt ihn seitdem dort. Das Paar ist seit März 2019 verheiratet. Sechs Jahre später erneuerten sie ihr Ehegelübde auf Sylt. Das Paar hat zwei Söhne, Juliano (4) und Jianni (2).