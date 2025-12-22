Nach schwerem Verkehrsunfall: Wie gefährlich ist die Strecke zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim?

Auswertungen dieser Zeitung zeigen, dass auf der A81 zwischen den beiden Anschlussstellen immer wieder schwere Unfälle passieren. Polizei und ADAC relativieren jedoch die Unfallgefahr.
Ein schwerer Verkehrsunfall nahe der Anschlussstelle Pleidelsheim hat vergangene Woche für eine Vollsperrung der A81 gesorgt. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Eine Ausnahme? Mitnichten. Eine Auswertung dieser Zeitung zeigt: Gerade auf dem Abschnitt zwischen den Autobahnausfahrten Mundelsheim und Pleidelsheim kommt es immer wieder zu schweren oder sogar tödlichen Unfällen.