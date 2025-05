Nach schwerem Unfall: Jan Ullrich teilt Bild aus Krankenhaus

1 Jan Ullrich bei einem TV-Auftritt im vergangenen Jahr. Foto: imago images/Rainer Unkel

Nach seinem schweren Unfall befindet sich Radsportlegende Jan Ullrich nach eigener Aussage auf dem Weg der Besserung. Auf Instagram nimmt er seine Fans und Follower mit in sein Krankenhauszimmer.











Am Freitag schockte die Meldung sportbegeisterte Deutsche, dass der bislang einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich (51) in einen schweren Radunfall verwickelt war. Laut eines Berichts von "Eurosport" wurde er beim Training in der Nähe seines Wohnortes von einem Auto angefahren, zog sich unter anderem einen Schlüsselbeinbruch zu. Jetzt hat sich Ullrich auf Instagram selbst aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Er erklärt, "in besten Händen und auf dem Wege der Besserung" zu sein. Dazu teilt der 51-Jährige ein Bild von sich im Krankenhausbett, auf dem er optimistisch den Daumen in die Höhe reckt.