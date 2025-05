Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Mitte 26-Jähriger zieht Arbeitskleidung von Putzfrau an und zeigt ihr seinen Penis

Eine Reinigungskraft kommt am Dienstag in Stuttgart-Mitte in ihr Arbeitszimmer und trifft dort auf einen 26-Jährigen, der ihre Arbeitskleidung trägt und der Frau seinen Penis präsentiert. Dabei macht er obszöne Bewegungen.