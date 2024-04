1 Brigitte Zeh hat im August in Schweden geheiratet. Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

Vor zwölf Jahren ereilte Brigitte Zeh ein brutaler Schicksalsschlag: Ihr Partner, der Vater ihrer beiden Kinder, starb plötzlich an einem Herzinfarkt. Jetzt hat die Schauspielerin erneut geheiratet.











Die Schauspielerin Brigitte Zeh (48) hat geheiratet. Wie sie der "Bild am Sonntag" verriet, ging sie bereits im vergangenen Jahr den Bund der Ehe ein: "Ich habe im letzten Sommer geheiratet." Ihr Ehemann stamme aus Schweden, deswegen habe die Zeremonie auch auf der abgelegenen schwedischen Insel Kullaberg stattgefunden. Auch der Wetter-Gott habe dem Fest seinen Segen gegeben: "Es hatte vorher drei Wochen am Stück geregnet. Und genau an diesem Tag waren es plötzlich 30 Grad und Sonne, wodurch gefühlt ganz Schweden an den Strand gegangen ist."