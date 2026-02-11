Nach schwerem Olympia-Sturz: Lindsey Vonn zeigt sich nach dritter OP mit Fixateur am Bein

Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt hat Lindsey Vonn ein Foto aus dem Krankenhaus geteilt. Darauf ist ein metallenes Stützgestell zu sehen, das den Bruch von außen stabilisiert. Trotzdem reckt sie den Daumen nach oben.
Lindsey Vonn (41) kämpft sich zurück. Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo hat die US-Skifahrerin ein Foto aus dem Krankenhaus geteilt, das unter die Haut geht. Deutlich zeigt es einen externen Fixateur an ihrem Bein - ein metallenes Stützgestell, das von außen den gebrochenen Knochen stabilisiert. Der Anblick ist schonungslos. Doch Vonn reckt den Daumen nach oben.