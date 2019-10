1 Kevin Hart wird in diesem Jahr wohl nur noch wenige Arbeitstermine wahrnehmen Foto: Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect

Zum ersten Mal seit seinem schweren Autounfall Anfang September hat Schauspieler Kevin Hart ein offizielles Statement abgegeben.

Am 1. September ist US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart (40, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") bei einem Autounfall schwer am Rücken verletzt worden. Seitdem gibt es immer wieder Updates zu seinem Gesundheitszustand über Dritte, doch selbst hat sich der 40-Jährige noch nicht zu Wort gemeldet. Nachdem am Donnerstag von den Ermittlern der Bericht zur Unfallursache veröffentlicht worden war, hat Kevin Hart nun sein Schweigen gebrochen.

Wie kam es zu dem Horror-Unfall?

Aus dem Bericht, der etwa "TMZ" vorliegt, gehe hervor, dass Harts Freund Jared Black, der am Steuer seines Sportwagens saß, zu schnell gefahren sei. Er habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dadurch den Unfall verursacht. Außerdem sollen alle drei Insassen, Blacks Verlobte Rebecca Broxterman saß auf dem Rücksitz, nicht angeschnallt gewesen sein. Allerdings sei das Fahrzeug nicht für Passagiere auf dem Rücksitz ausgestattet gewesen. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Crash verletzt und haben ihre Anwälte eingeschaltet.

Kevin Hart ließ über seinen Anwalt Andrew Brettler mitteilen: "Ich fühle nichts als Liebe für Jared und wünsche ihm und Rebecca eine schnelle Genesung." Außerdem erklärte Andrew Brettler "Entertainment Weekly", dass Hart in diesem Jahr nur sporadisch wieder arbeiten werde. Der Schauspieler werde lediglich "hier und da" Termine für "Jumanji: The Next Level" (Dt. Kinostart: 12.12.) wahrnehmen. Eine Vollzeit-Rückkehr sei erst im neuen Jahr vorgesehen.