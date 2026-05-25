Holpriger Start, starke Zuschauer-Resonanz: "The Mandalorian and Grogu", der erste "Star Wars"-Kinofilm seit Jahren, hat einen schwierigen Auftakt hinter sich. Doch die Publikums-Wertungen geben Hoffnung.
Es hätte ein Triumph werden sollen - und wurde zunächst zur Zitterpartie. Mit "The Mandalorian and Grogu" wagte Disney den ersten großen "Star Wars"-Kinofilm seit Jahren, doch der Kinostart verlief für die Macher alles andere als berauschend. Für die Filmreihe eher magere 33 Millionen US-Dollar spielte der Film am Eröffnungstag in nordamerikanischen Kinos ein - gerechnet auf 4.300 Leinwände. Zum Vergleich: "Solo: A Star Wars Story" hatte 2018 am selben Wochentag 35,4 Millionen Dollar eingespielt, nicht inflationsbereinigt. Damit war "Mando" kurzzeitig auf Kurs, den unrühmlichen Rekord des schwächsten Starts im "Star Wars"-Universum von Disney zu erben.