Nach schussähnlichen Geräuschen: Großeinsatz der Polizei in Mönsheim

1 Die Polizei führt einen Großeinsatz in Mönsheim durch. Foto: imago/Deutzmann

Ein Mann, der mit seinem Auto in der Enzkreiskommune stand, hat die Polizei alarmiert, nachdem er ein Geräusch wie nach einem Aufprall gehört und eine Beschädigung an einer Fahrzeugscheibe festgestellt hat.











Am frühen Nachmittag kreiste über Mönsheim (Enzkreis) anhaltend ein Polizeihubschrauber. Ein Mann, der mit seinem Auto in der Alten Wiernsheimer Straße stand, hatte die Polizei alarmiert, nachdem er ein Geräusch wie nach einem Aufprall gehört und eine Beschädigung an einer Fahrzeugscheibe festgestellt hatte. Als er aus dem Auto ausgestiegen war, knallte es noch einmal und wieder kam es zu einer Beschädigung an seinem Auto. So schildert der Polizeisprecher Benjamin Koch vom Polizeipräsidium Pforzheim, wie es zu diesem Großeinsatz kam.