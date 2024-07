Nach Schulabschluss in Plochingen: Schüler zündet Schulunterlagen an – und setzt Bank in Brand

Schüler zündet Schulunterlagen an – und setzt Bank in Brand

Nach Schulabschluss in Plochingen

1 Die Feuerwehr musste am Freitag einen Brand in Plochingen löschen. Foto: IMAGO/mix1press

Nach seinem bestandenen Schulabschluss will ein Schüler in Plochingen eigentlich nur seine Schulunterlagen anzünden. Am Ende muss die Feuerwehr ausrücken.











In Plochingen (Kreis Esslingen) ist mit einem 16 Jahre alten Schüler offenbar die Freude über den bestanden Schulabschluss durchgegangen. Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr hat er auf einem Spielplatz im Anne-Frank-Weg seine nicht mehr benötigten Schulsachen auf einer Sitzbank angezündet und diese dadurch ebenfalls in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei versuchte der Schüler, das Feuer mit Wasser aus einer Flasche zu löschen. Als das nicht gelang, ging er davon.