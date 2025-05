Nach Schüssen Richtung Diplomaten: Wadephul telefoniert mit israelischem Außenminister

1 Johann Wadephul gab erst am 11. Mai eine Pressekonferenz mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar. (Archivbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Nach Schüssen in Richtung einer ausländischen Delegation werden in mehreren Ländern die israelischen Botschafter einbestellt. Die Bundesregierung wählt einen anderen Weg.











Nach den Schüssen israelischer Streitkräfte in Richtung einer Diplomaten-Delegation im besetzten Westjordanland hat Außenminister Johann Wadephul mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar telefoniert. Das teilte das Auswärtige Amt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf die Frage mit, ob wegen des Vorfalls wie in anderen europäischen Ländern der israelische Botschafter einbestellt worden sei: „Außenminister Wadephul hat heute direkt mit dem israelischen Außenminister telefoniert“, antwortete ein Sprecher.