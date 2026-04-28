George Clooney stellt sich hinter Jimmy Kimmel. Bei einer Gala in New York verteidigte der Schauspieler den Late-Night-Moderator gegen Kritik von Donald Trump. Auslöser war ein Sketch, in dem sich Kimmel zu Melania Trump geäußert hatte.
George Clooney (64) hat sich hinter Jimmy Kimmel (58) gestellt. Bei der 51. Chaplin Award Gala in New York verteidigte er den Late-Night-Moderator gegen die jüngsten verbalen Angriffe von US-Präsident Donald Trump (79). Das berichtet das Branchenmagazin "Variety".