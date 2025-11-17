Sieben Bedienstete stehen im Verdacht, unter anderem Daten weitergegeben zu haben. Die Politik fordert Aufklärung – und prüft eine Sondersitzung im Landtag.
Nach den Verhaftungen in einem mutmaßlichen Korruptionsskandal bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart schaltet sich die Politik ein. Während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen die verdächtigten Stuttgarter Bediensteten weiter geführt werden, sucht der Landtag einen Termin für eine mögliche Sondersitzung des Ständigen Ausschusses.