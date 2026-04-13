Nach Schüssen in Tamm: Fall „Frost“ startet mit Wutausbruch vor Gericht

Nach einer Reihe von Gewalttaten hat am Montag die Aufarbeitung der schwerwiegendsten Tat im Fall „Frost“ begonnen. Besonders die ersten 20 Minuten und ein Zeuge waren entscheidend.
Der Prozessauftakt zum Vorwurf des versuchten Mordes in Tamm hatte es in sich. Ein Zeuge schilderte detailliert den mutmaßlichen Anschlag im beschaulichen Ort, der Angeklagte ließ sich über seinen Verteidiger ein, und im Zuschauerbereich kam es zu emotionalen Ausbrüchen. Mehrfach musste der Vorsitzende Richter Martin Liebisch die Anwesenden ermahnen und forderte sie auf, den Saal zu verlassen, sollten sie nicht zur Ruhe kommen.