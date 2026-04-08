Nach Schüssen in Holzgerlingen: 19-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand – Polizei findet Waffen

1 Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

In Holzgerlingen fallen am Dienstagabend Schüsse. Die Polizei rückt aus und trifft auf einen äußerst renitenten alkoholisierten jungen Mann.











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Schussgeräusche aus einem Wohnhaus in Holzgerlingen haben am Dienstag gegen 21 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie eine Besatzung der Hundeführerstaffel rückten in die Bahnhofstraße aus. In einer Erdgeschosswohnung trafen die Beamtinnen und Beamten auf einen 19-Jährigen, der zuvor aus einem Fenster des Gebäudes mehrfach geschossen haben soll. Die Einsatzkräfte sprachen den Verdächtigen an, betraten die Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen die Festnahme leistete der 19-Jährige laut der Polizei allerdings Widerstand und ein Beamter erlitt leichte Verletzungen.