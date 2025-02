Nach Schüssen in Bielefeld: „Bild“: Tatverdächtiger stellt sich

Nach Schüssen in Bielefeld

1 In der Nähe des Landgerichts Bielefeld war es zu den Schüssen gekommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei suchte mit Fahndungsfoto nach ihm. Nun hat sich nach den Schüssen am Landgericht Bielefeld der Tatverdächtige einem Bericht zufolge gestellt.











Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts Bielefeld hat sich der wegen vierfachen versuchten Mordes gesuchte Tatverdächtige nach „Bild“-Informationen der Polizei gestellt. „Die Übergabe erfolgte friedlich und kooperativ“, zitierte die Zeitung den Strafverteidiger des Mannes. Der Tatverdächtige ist laut gemeinsamer Mitteilung der Ermittlungsbehörden der Bruder eines 2024 in der Bielefelder Innenstadt erschossenen ehemaligen Profiboxers. Um dessen Tötung war es am Mittwoch vor Gericht gegangen, bevor die Schüsse fielen. Die Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu erreichen, die Polizei wollte sich auf Anfrage nicht offiziell zu dem „Bild“-Bericht äußern.