Nach Schüssen in Bad Cannstatt: Zwei Männer wegen Mordes verurteilt

Vier Portugiesen sollen im Frühjahr 2022 nach einem vorgetäuschten Drogendeal einen 33-Jährigen in der Neckarvorstadt getötet haben. Während dem mutmaßlichen Schützen derzeit der Prozess gemacht wird, haben zwei Komplizen ihre Strafe bereits erhalten.











Mitgefangen, mitgehangen. An Gründonnerstag, 14. April 2022, ist in Bad Cannstatt ein 33 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Nach monatelanger, europaweiter Fahndung konnten vier junge Portugiesen festgenommen werden. Zwei davon sind jetzt am Landgericht Stuttgart wegen des gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge schuldig gesprochen worden. Sie wurden nach Jugendstrafrecht zu sechs beziehungsweise acht Jahren Haft verurteilt. Und das, obwohl die Richter zum Schluss kamen, dass die beiden Angeklagten das Opfer selbst gar nicht umgebracht haben.