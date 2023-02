1 Ermittler in Eislingen nach den Schüssen am Freitag. Foto: dpa/Kohls

Erst fallen am vergangenen Freitag Schüsse in Eislingen (Landkreis Göppingen) . Eine 21 Jahre alte Frau wird ins Bein getroffen und schwer verletzt. Auch im nahen Donzdorf berichtet anschließend ein Anwohner, einen schussähnlichen Knall gehört zu haben. Nur einen Tag später geht in Plochingen (Landkreis Esslingen) die Scheibe eines Friseursalons zu Bruch. Als der 66 Jahre alte Wirt einer Kneipe darauf aufmerksam wird und mit einigen Gästen auf die Straße kommt, schießen zwei Maskierte auf ihn und verletzen ihn ebenfalls schwer. In derselben Nacht gibt es Schüsse auf ein weiteres Friseurgeschäft im benachbarten Reichenbach. Und nur zwei Wochen zuvor fallen Schüsse in Ostfildern. Alles ein zeitlicher und räumlicher Zufall? Möglicherweise nicht.

Jedenfalls haben die diversen beteiligten Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften jetzt beschlossen, ihre Erkenntnisse zusammenzubringen. Unter Führung des Stuttgarter Landeskriminalamts (LKA) haben sie eine Ermittlungskooperation eingerichtet. Mit dabei: die Polizeipräsidien Reutlingen, Ulm und Stuttgart sowie die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Ulm.

„Geprüft wird, ob ein Zusammenhang der Taten in Eislingen und Plochingen und zwei weiteren Taten in Ostfildern und Reichenbach an der Fils, bei der ebenfalls Schüsse fielen, besteht“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungskooperation diene unter anderem dazu, „die Strukturermittlungen und täterorientierten Erkenntnisse zusammenzuführen sowie die subjektiven und objektiven Spurenlagen zu analysieren und zu bewerten“.

Ob es neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Taten gibt, verrät die Polizei nach wie vor nicht. Es ist davon auszugehen, dass das Opfer in Eislingen mittlerweile vernommen werden konnte. Ob die 21-Jährige Angaben zu den möglichen Tätern machen konnte, bleibt damit offen. Allerdings hat die Polizei an anderer Stelle reagiert: Die Präsenz im Filstal zwischen Plochingen und Eislingen ist auf unbestimmte Zeit deutlich erhöht worden.