Nach Schreckschüssen am Böblinger Bahnhof

1 Am Böblinger Bahnhof hatte es Schüsse mit einer Schreckschusswaffe gegeben. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nachdem am Dienstagnachmittag am Böblinger Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden war, vermeldet die Bundespolizei einen Fahndungserfolg.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein Unbekannter schießt am Böblinger Bahnhof mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf den Boden. Die Bundespolizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Streit zwischen mindestens vier bis fünf Personen am Dienstag gegen 14.10 Uhr am Bahnsteig 1.

Im Nachgang hatte die Bundespolizei mit einer Personenbeschreibung nach einem Verdächtigen gefahndet und nach Zeugen der Schießerei gesucht – offenbar mit Erfolg.

Lesen Sie auch

Alkoholisierter Tatverdächtiger gefasst

Noch am Abend gegen 20.40 Uhr haben die Einsatzkräfte einen Mann an einem Treppenaufgang im Bahnhof festgenommen. Der 41-jährige Deutsche soll nicht nur geschossen, sondern auch mindestens eine an der Streitigkeit beteiligte Person mit seiner Schreckschusswaffe bedroht haben.

Bei der Festnahme hatte der Mann, der mehr als 2,6 Promille im Blut hatte, die Waffe im Hosenbund stecken. Wie die Bundespolizei mitteilt, ist der Mann bereits polizeibekannt und muss nun mit einem Verfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.