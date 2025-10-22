Nach Schlagzeilen um Affäre: Dschungelcamp-Showdown zwischen Eva Benetatou und Samira Yavuz?

1 Ob Eva Benetatou (li.) und Samira Yavuz wirklich im Dschungelcamp aufeinandertreffen? Foto: ddp/STAR-MEDIA / ddp/Geisler/Matthias Wehnert

Die Spekulationen um mögliche Dschungelcamper für 2026 gehen weiter: Laut neuestem Gerücht könnte Samira Yavuz mit Eva Benetatou auf die Affäre ihres Noch-Ehemannes Serkan treffen. Dieser stand zuvor ebenfalls als möglicher Kandidat im Raum.











Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt zwar erst im Januar 2026, doch schon jetzt wird fleißig über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten spekuliert. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll Samira Yavuz (31) ins Dschungelcamp ziehen - und auf die bereits zuvor spekulierte Camperin Eva Benetatou (33) treffen. Es wäre eine brisante Begegnung.