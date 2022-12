Nach Schlagstockangriff in Ludwigsburg

Drei junge Männer sind am 18. November zwischen dem Staatsarchiv und dem Arsenalplatz in der Ludwigsburger Innenstadt angegriffen worden. Dabei wurde ein 20-Jähriger von den Unbekannten sogar niedergestochen. Die Kriminalpolizei teilt nun mit, dass sie zwischenzeitlich die ersten beiden Tatverdächtigen ermitteln konnte: einen 13- und einen 14-Jährigen.

Die Situation eskaliert schließlich

Doch zurück zum November: Die Männer hatten sich mit Freunden in dem kleinen Park zwischen Arsenalplatz und McDonalds getroffen. Als ein 21-Jähriger austreten musste und sich in ein Gebüsch zurückzog, wurde er von einer Gruppe ihm unbekannter Personen angegangen, beleidigt und auch geschlagen. Zwei 20- und 22-jährige Freunde wollten schlichtend eingreifen, woraufhin die Situation eskalierte: Die Gruppe schlug brutal auf die drei Männer ein. Dabei wurde der 20-Jährige mit einem Schlagstock und einem Messer schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der 21-jährige Geschädigte wurde ebenfalls mit einem Schlagstock niedergeschlagen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten nun besagte 13 und 14 Jahre alte Tatverdächtige als Angreifer identifiziert werden. Bei dem 14-jährigen Jugendlichen soll es sich um denjenigen handeln, der mit dem Schlagstock auf die Geschädigten eingeschlagen haben soll. Gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Jugendlichen beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch der 14-Jährige, der am 19. Dezember festgenommen wurde, sitzt nach einem Haftbefehl mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Polizei zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.