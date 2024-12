Nach Schlaganfall: Frau von Queen-Gitarrist Brian May gibt Update

Vor wenigen Monaten hatte Brian May (77) einen leichten Schlaganfall erlitten. Wie es ihm nach dem medizinischen Vorfall geht, verrät jetzt seine Ehefrau Anita Dobson (75). "Ihm geht es jetzt viel besser, sein Zustand hat sich stabilisiert. Das ist großartig", sagt Dobson im Interview mit "Mirror". Sie hoffe, "dass es nicht noch einmal vorkommt". Mittlerweile könne May wieder seinen Arm benutzen. "Also ja, jetzt kann es losgehen. Er spielt ziemlich viel Klavier im Haus." Vor allem die Stücke von Ludwig van Beethoven (1770-1827) würden ihm derzeit sehr gefallen.

May habe sich Zeit gelassen, bevor er sich an das Instrument setzte. "Er hat es erst wirklich versucht, nachdem er sich schon ziemlich erholt hatte", betont seine Ehefrau. Zunächst habe er sich an der Akustikgitarre versucht. "Und er kam sehr schnell zurück. Er trainiert einfach die Botschaften des Gehirns an den Arm." Dennoch räumt Dobson ein, dass die vergangenen Monate "beängstigend" gewesen seien.

Lesen Sie auch

Große Sorgen um seine Gesundheit

Anfang September hatte May die erschreckende Nachricht auf seinem Instagram-Account mit seinen Fans geteilt. Er habe "vor etwa einer Woche [...] einen leichten Schlaganfall" gehabt. "Ich tue, was man mir sagt, nämlich im Grunde nichts, ich habe Hausarrest. Ich darf nicht ausgehen, nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf meinen Puls nicht zu sehr in die Höhe treiben. Aber mir geht es gut", so May.

Vier Jahre zuvor hatte May einen Herzinfarkt erlitten, wie er ebenfalls auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte. Drei seiner Herzarterien seien verstopft gewesen. Er "hätte sterben können" und sei "tatsächlich dem Tod sehr nahe" gewesen, erklärte May damals. Daraufhin seien ihm drei Stents eingesetzt worden.

May wurde in den 1970er-Jahren weltweit berühmt. Mit Roger Taylor (75) und Freddie Mercury (1946-1991) gründete er die Rock-Band Queen, die schnell große Erfolge feierte. Nach Mercurys Tod führten May und Taylor die Gruppe in neuer Besetzung weiter: Nachdem Paul Rodgers (74) 2009 die Zusammenarbeit mit der Band beendet hatte, stieß Adam Lambert (42) drei Jahre später als Sänger hinzu. Seither treten die Musiker als Queen + Adam Lambert auf.