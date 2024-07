Elton (53) wird Ende des Jahres erstmals die Gameshow "Eltons 12" als Samstagabend-Show bei RTL (auch bei RTL+) präsentieren. Die von Stefan Raabs (57) Raab Entertainment produzierte Sendung bringt laut Ankündigung zwölf prominente Kandidaten zusammen, die "etwas Spezielles verbindet".

"Eltons 12": Darum geht's

"Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben", erklärt Elton zum neuen Format in einem Statement. Der Moderator verspricht "nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen". Dabei müsse er da nicht selbst durch, sondern dürfe "den Wahnsinn" zum Glück nur moderieren. Insgesamt sind sechs Shows angekündigt, in denen jeweils zwölf Stars gegeneinander antreten. Die Promis müssen möglichst breite Kompetenzen mitbringen. "Die Challenges reichen von filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit, bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche", heißt es in der Ankündigung.

Die Stars sollen zudem Gemeinsamkeiten wie ein TV-Format, Beruf oder eine Leidenschaft haben. Doch sie agieren nicht als Gruppe, sondern kämpfen einzeln in den Spielen und treten in Duellen an. Nach zwei Spielrunden kommen jeweils nur die Gewinner weiter. Im Finale wird der Sieger oder die Siegerin unter den besten Drei ermittelt. Ihm oder ihr winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

"Eltons 12" soll ab Herbst in Produktion gehen, die Ausstrahlung wird für den Winter 24/25 in Aussicht gestellt. Frank "Buschi" Buschmann (59) übernimmt die Kommentatoren-Rolle. Gemeinsam mit Elton wird er vor "Eltons 12" noch im Herbst bei einer anderen RTL-Produktion mit dabei sein: "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" wird live bei RTL übertragen. Elton übernimmt am 14. September die Moderation der Veranstaltung, Buschmann ist als Kommentator des Boxkampfes zwischen Raab und Regina Halmich (47) mit von der Partie.

Anfang April wurde bekannt, dass ProSieben sich von Elton trennt. Damit verlor der auch seine Show "Schlag den Star", die er 13 Jahre präsentiert hatte. Als Nachfolger wurde noch am selben Tag sein Vorgänger Matthias Opdenhövel (53) verkündet. Elton hatte später auf seinem offiziellen Instagram-Account seine Enttäuschung über sein Aus zum Ausdruck gebracht und betont, "diese wundervolle Sendung nicht freiwillig" abgegeben zu haben.