Nach der Schlägerei in einem Zelt auf dem Cannstatter Volksfest erbost sich der Vorsitzende des Schaustellerverbands aus Stuttgart. Die Polizei schaltet derweil ein Hinweisportal.
Die Schlägerei auf dem Cannstatter Volksfest in der Nacht zum Dienstag treibt die Schausteller auf dem Wasen um. Feststeht bislang, dass es in der Schatzi-Bar im Festzelt von Sonja Merz eine Auseinandersetzung gab. In der offiziellen Mitteilung der Stuttgarter Polizei ist von elf Festnahmen und acht verletzten Polizisten sowie von vier verletzen Security-Mitarbeitern die Rede.