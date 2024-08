Nach Scheidung von Vergara: Joe Manganiello gratuliert neuer Freundin

Ein halbes Jahr nach seiner Scheidung hat Joe Manganiello (47) seiner neuen Partnerin Caitlin O'Connor (35) öffentlich zum Geburtstag gratuliert. "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb der Schauspieler am Samstag auf Instagram und setzte einige Herzen-Emojis hinter die Glückwünsche. Im Februar endete seine Ehe mit dem "Modern Family"-Star Sofía Vergara (52) offiziell.

Noch frisch verliebt

"Die Weltreise geht weiter", schrieb der "Magic Mike"-Darsteller zu den Fotos der neuen Frau an seiner Seite. Damit spielte er auf ihre gemeinsamen Trips an. Im Juni reisten sie für ein Metallica-Konzert nach Helsinki, wie O'Connor am Freitag in einem Beitrag verriet. Die Liaison der beiden ist noch kein Jahr alt: Im September 2023 wurde das Paar zum ersten Mal zusammen gesichtet. Drei Monate später präsentierten sie sich erstmals gemeinsam auf einer Gala.

Die Fotos des Geburtstags-Posts beweisen, dass O'Connor neben Manganiello auch seinen Hund ins Herz schloss. Auf mehreren Bildern zeigen sie sich mit dem Chihuahua Bubbles als Dreiergespann. In einem Clip leckt der Hund das Gesicht der Moderatorin ab, was sie zum Lachen bringt. Den Hund überließ Vergara ihrem Ex-Mann nach der Scheidung.

Sollen bereits zusammen wohnen

Das Schauspieler-Paar soll anonymen Quellen von "TMZ" zufolge im Februar zusammengezogen sein. Wie der Insider wissen will, habe ihre alte Heimat Pittsburgh sie zusammengeschweißt. Neben ihren Wurzeln sei die geteilte Leidenschaft für das Reisen ein verbindender Faktor.

Manganiello und Vergara ließen sich Anfang des Jahres einvernehmlich scheiden. Die Schauspielerin gab im Gespräch mit der spanischen Zeitung "El País" an, der Kinderwunsch ihres Ex-Mannes sei der Grund für das Ehe-Aus gewesen. Manganiello erzählte dem "Men's Journal" hingegen, dass sich lediglich "zwei Menschen auseinandergelebt" hätten. Seine Ex-Frau soll zurzeit mit dem orthopädischen Chirurg Justin Saliman liiert sein.