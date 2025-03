Nach Scheidung von Oliver Pocher: Würde Amira Aly noch einmal heiraten?

Seit vergangenem Jahr sind Amira Aly und ihr Ex Oliver Pocher offiziell geschieden. Doch könnte sich die Moderatorin vorstellen, ein zweites Mal vor den Traualtar zu treten? In einem aktuellen Interview gibt sie eine eindeutige Antwort.

Amira Aly (32) hat sich zu möglichen Heiratsplänen geäußert. Seit vergangenem Jahr ist die Moderatorin offiziell von ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Kinder, Oliver Pocher (47), geschieden. Ob sich Aly trotz ihrer gescheiterten Ehe vorstellen könnte, erneut vor den Traualtar zu treten, verriet sie nun im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

"Grundsätzlich schließe ich das nicht aus, ich bin ja erst 32", erklärte Aly in dem Gespräch. Auch wisse sie schon, was sie bei einer zweiten Eheschließung tragen würde. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht in Weiß zu heiraten. Für mich gehört ein weißes Kleid zu einer Hochzeit für den perfekten Prinzessinnenmoment", schwärmte die Podcasterin.

Wird Amira Aly ihm das Jawort geben?

Nach wochenlangen Spekulationen machten Amira Aly und "taff"-Moderator Christian Düren (34) ihre Beziehung im Juli vergangenen Jahres bei einem Event öffentlich. Seitdem halten sie ihre Liebe weitestgehend privat - doch gelegentlich gibt es gemeinsame Auftritte bei Events oder Schnappschüsse auf Social Media.

Zuvor war Aly seit 2019 mit Comedian Oliver Pocher verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt, ein Jahr später wurde die Scheidung vollzogen.