Nach Scheidung von Joe Jonas: Sophie Turner zeigt neuen Partner

Nach der schmerzhaften Scheidung von Joe Jonas hat "Game of Thrones"-Star Sophie Turner offenbar eine neue Liebe gefunden. Partner Peregrine Pearson zeigte sie jetzt erstmals auf Instagram.

Erst vor wenigen Tagen fand die Promi-Ehe von Joe Jonas (35) und Sophie Turner (28) ein Ende. Nach der offiziellen Scheidung von dem Musiker hat "Game of Thrones"-Star Turner nun auf Instagram ihren neuen Partner präsentiert. In dem sozialen Netzwerk postete sie am Montag (16. September) eine Reihe von Bildern, und widmete dabei erstmalig zwei Solo-Aufnahmen dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (29).

Sophie Turner und Peregrine Pearson jetzt "Instagram official"

Ein bekannter Schritt in Promi-Kreisen, der in der Regel eine ernsthaftere Beziehung anzeigt. Turner und Pearson waren zuerst im Oktober und dann noch einmal Dezember vergangenen Jahres bei öffentlichen Liebesbekundungen gesichtet worden. Pearson, der "Perry" genannt wird, entstammt einer Unternehmerfamilie, die im Jahr 1917 in den britischen Adelsstand erhoben wurde.

Lesen Sie auch

Turners Fans und Follower zeigten sich auf Instagram indes begeistert von der aktuellen Sammlung von Fotos aus ihrem Sommer - und insbesondere der neuen Liebe an ihrer Seite nach der Aufsehen erregenden Trennung von Jonas.

"Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass ich so froh bin, dass du frei bist, zu sein, wer immer du sein willst, und glücklich bist. Wir alle drücken dir die Daumen und sind von deiner Stärke inspiriert", heißt es etwa in einem längeren Kommentar unter dem Instagram-Post der Schauspielerin. Ein anderer User meint: "Endlich ist sie verliebt, und das auch noch in einen Mann ihrer Größe."

Turner und Jonas waren fünf Jahre lang verheiratet, nachdem sie im 2016 zusammen gekommen waren. Den Bund fürs Leben schlossen sie am 1. Mai 2019 in einer Zeremonie in Las Vegas. Ihre erste Tochter Willa kam 2020 zur Welt, deren kleine Schwester Delphine im Jahr 2022. Joe Jonas reichte Anfang September 2023 die Scheidung ein, die Anfang September dieses Jahres rechtskräftig wurde.