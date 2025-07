Nach Scheidung: Isla Fisher blickt nach vorne

Isla Fisher (49) fokussiert sich nach der Trennung von ihrem Ehemann Sacha Baron Cohen (53) auf sich selbst. In einem Interview mit der australischen "Harper's Bazaar", auf dessen Cover sie im August zu sehen ist, spricht die Schauspielerin offen über ihre neue Identität als Single-Frau. "Ich hatte ein paar schwere Jahre, aber ich komme durch", gesteht sie in dem Gespräch.

"Ich bin wirklich gespannt auf das nächste Kapitel", so Fisher weiter. Mittlerweile konzentriere sie sich "wieder mehr auf meine Karriere, denn vorher war ich sehr auf meine Kinder fokussiert, was ich natürlich immer noch bin, weil sie meine wahre Liebe sind. Aber ich genieße es, wieder zu arbeiten."

Im November kommt der dritte Teil der "Now You See Me"-Reihe in die Kinos, in dem sie nach einer Pause wieder als Zauberkünstlerin zu sehen ist. Zusätzlich stehen weitere Projekte auf ihrer Liste: die Action-Komödie "Playdate", die Komödie "Spa Weekend" und das Coming-of-Age-Drama "Jay Kelly" mit George Clooney (64).

Isla Fisher muss eine "neue Identität" finden

Abseits der Arbeit fällt es der 49-Jährigen aber schwer, sich in ihrem neuen Dasein als geschiedene Frau zurechtzufinden. "Ich versuche, mich an meine neue Identität als jemand außerhalb einer Partnerschaft zu erinnern und so positiv wie möglich zu bleiben", beschreibt sie ihren Prozess. "Jedes Mal, wenn sich etwas ändert, ist es schwer sich anzupassen. Aber hoffentlich mache ich einen ordentlichen Job." Einer der Vorteile ihrer aktuellen Situation sei "der Luxus, mich selbst zu fragen: Was möchte ich beruflich und privat machen?", erklärt Fisher.

Trennung nach über 20 Jahren

Isla Fisher und Sacha Baron Cohen waren seit 2010 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Trennung nach über 20 Jahren Beziehung gaben sie im April 2024 bekannt, getrennt hatte sich das Paar aber schon im Vorjahr. Im Juni 2025 wurde die Scheidung finalisiert.

Trotz der Trennung zeigt sich das Ex-Paar aber weiterhin einträchtig. "Großartiges Shooting", kommentierte Baron Cohen sogar Fishers Magazin-Fotos für die "Harper's Bazaar" auf Instagram.