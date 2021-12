1 Minister Özdemir fuhr mit E-Bike beim Bundespräsidenten vor. Foto: imago images/photothek/Thomas Imo

„Geh zurück nach Stuttgart, Du dumme Umweltsau“ – mit deftigen Worten nimmt der Stuttgarter Komiker Cem Özdemir aufs Korn. Der Grünen-Politiker beweist in seiner Reaktion Schlagfertigkeit.















Link kopiert

Stuttgart - Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist für seine Schlagfertigkeit bekannt. Diese hat der Grünen-Politiker erst am Donnerstag wieder bewiesen – in einer originellen Reaktion auf einen lustig und ironisch anmutenden Tweet des gebürtigen Stuttgarter Comedians Aurel Mertz. Im Internet wird der 56-jährige Özdemir für seine humorvolle Antwort gefeiert. Nur einige Twitter-Nutzer verstehen den Spaß nicht ganz und sehen gar den „Tatbestand der üblen Nachrede“ erfüllt.

Regelmäßig nimmt der Komiker Politik, soziale Gerechtigkeit und Rassismus ins Visier – und ist damit zum Internetphänomen geworden. „Cem Özdemir hat gerade in Berlin Mitte vom Fahrrad aus die Spiegel von meinem Lamborghini abgetreten und gebrüllt ‚Geh zurück nach Stuttgart du dumme Umweltsau’ und ist dann mit erhobenem Mittelfinger weggeradelt“, schrieb Mertz bereits am Montag offensichtlich mit einem Augenzwinkern in dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Comedian Aurel Mertz im Interview

Özdemir: „Nur meine Yoga-Übungen auf dem Fahrrad gemacht“

Der Grünen-Politiker, der bei der Wahl 2021 in Stuttgart das Direktmandat ergatterte, nahm den satirischen Ball am Dienstag auf und konterte schlagfertig: „Ach was. Hab nur meine Yoga-Übungen auf dem Fahrrad gemacht. Beim ‚Krieger’ (Variation III) habe ich wohl versehentlich den Spiegel berührt. Gerufen habe ich übrigens ‚‘s Leba isch koi Schlotzer.’ Gut, dass dieses Missverständnis nun geklärt ist.“

Özdemirs Twitter-Konter sammelte in kurzer Zeit mehr als 30 000 Gefällt-Mir-Angaben, hunderte Kommentare und wurde mehr als 1400 mal geteilt (Stand Donnerstag). Erst vor kurzem durfte sich der Grünen-Politiker über Zuspruch aus dem Netz freuen. Statt mit der Dienstlimousine war der neue Minister mit seinem E-Bike ganz umweltbewusst im Berliner Regierungsviertel unterwegs.

Grünen-Minister auf dem E-Bike

Alle seine Kolleginnen und Kollegen fuhren zur Ernennung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dicker Limousine im Schloss Bellevue vor. Özdemir hingegen kam mit dem Fahrrad samt Elektromotor-Unterstützung. Auf dieses stieg er anschließend auch wieder, um zur Vereidigung zurück in den Bundestag zu kommen. Die von Steinmeier ausgehändigte Ernennungsurkunde klemmte er dabei lässig auf den Gepäckträger, wie Fernsehbilder zeigten. Beim Fahren trug der 55-jährige Schwabe vorbildlich einen Fahrradhelm, drüber eine blaue Sportjacke, drunter aber – ganz korrekt – Anzug und Krawatte.