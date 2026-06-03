Nach fünf Jahren Sanierung ist vor dem Stuttgarter Zoos ab sofort das historische Eingangegebäude als neues Service-Center täglich geöffnet.
Ende April ist der historische Eingangspavillon in der Wilhelma nach jahrelanger Sanierung wieder eröffnet worden. Seit 1. Juni ist er nun für alle Besucherinnen und Besucher offen – und zwar jeden Tag. Ein vierköpfiges Team ist dort nun tätig. Für die Beschäftigten ist es, wie sie selbst sagen, „überwältigend“ und „sehr schön“, in dem historischen Juwel arbeiten zu dürfen.