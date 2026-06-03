Nach fünf Jahren Sanierung ist vor dem Stuttgarter Zoos ab sofort das historische Eingangegebäude als neues Service-Center täglich geöffnet.

Ende April ist der historische Eingangspavillon in der Wilhelma nach jahrelanger Sanierung wieder eröffnet worden. Seit 1. Juni ist er nun für alle Besucherinnen und Besucher offen – und zwar jeden Tag. Ein vierköpfiges Team ist dort nun tätig. Für die Beschäftigten ist es, wie sie selbst sagen, „überwältigend“ und „sehr schön“, in dem historischen Juwel arbeiten zu dürfen.

Die Mitarbeitenden sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Wilhelma. Gleichzeitig sind sie die Anlaufstelle für die Anliegen der Besucher, etwa bei Fragen zu Führungen, Fütterungszeiten der Tiere oder auch Öffnungszeiten. Es gibt in dem Service-Center aber auch Informationen über besondere Veranstaltungsmöglichkeiten wie etwa Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern.

Beschwerden nehmen die Mitarbeiter ebenfalls entgegen. Auf einem Bildschirm gibt es weitere Informationen. Vor Ort liegen auch die Wilhelma-Magazine und Faltpläne aus.

Im neu geöffneten Service-Center der Wilhelma gibt es Infomaterialien wie Broschüren und auch Faltpläne der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Nach fünf Jahren Sanierung: Eingangspavillon der Wilhelma wieder geöffnet

Vor fünf Jahren hatten die aufwändigen Sanierungsarbeiten am achteckigen Pavillon begonnen. Der gusseiserne Gang wurde erneuert und in Einzelteile zerlegt. Zudem wurden die farbenprächtigen Malereien im Gebäude restauriert, die nun die Besucher zum Staunen bringen, die sie erstmals sehen.

Blick nach oben mit dem neuen Leuchter im Wilhelma-Pavillon, der jetzt Service-Center ist. Foto: Iris Frey

Auch ein moderner Leuchter mit vielen kleinen LED-Leuchten sorgt für strahlenden Glanz an der hohen Decke.

Erste Besucher zeigten sich begeistert von der Farbenpracht dieses historischen Kleinods, welches aus der Zeit von König Wilhelm I. stammt. Die aufwändige Sanierung ist teurer geworden, als geplant. Von ursprünglich 1,8 Millionen Euro musste das Land rund fünf Millionen Euro zahlen. Davon hat der Bund 900.000 Euro durch eine Zuwendung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien übernommen.

Der Service-Center-Pavillon ist täglich von 9 bis 16 Uhr in der Wilhelma an der Neckartalstraße gleich am Haupteingang geöffnet.