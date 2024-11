1 Mit der Erinnerung an Lenin wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht zimperlich umgegangen (im Bild der Abriss eines Lenin-Denkmals 1991 in Berlin). Jetzt soll in Finnland Europas letztes Lenin-Museum geschlossen werden. Foto: dpa/Andreas Altwein

In Tampere steht Europas einziges Lenin-Museum. Doch mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine will das Museum so nicht weitermachen. Was sind die Pläne für das ungewöhnliche Haus?











Lenin als Wachsfigur im Beiwagen eines Motorrads, auf das sich Besucher setzen können und so symbolisch die Führung übernehmen, daneben steht der wächserne Stalin: Das ist die Hauptattraktion des „Lenin-Museums“ in der finnischen Großstadt Tampere – des einzigen seiner Art in der westlichen Welt.