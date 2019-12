Unglück in Wertheim Historische Sandsteinmauer stürzt ein – Suchhunde im Einsatz

Aufregung am Dienstagmorgen in Wertheim: Dort ist nach Angaben der Polizei eine Sandsteinmauer in der Altstadt eingestürzt. Spezielle Suchhunde wurden eingesetzt, die Polizei ging nach Abschluss der Aktion aber nicht davon aus, dass jemand verschüttet wurde.