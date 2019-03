1 Tina Ruland mit Claus G. Öldorp bei einer Film-Premiere im Oktober 2018 Foto: imago/Future Image

Liebes-Aus bei Tina Ruland nach rund neun Jahren Beziehung. Wie sie selbst der "Bild am Sonntag" bestätigte, ist sie nicht mehr mit ihrem Lebensgefährten zusammen.

TV-Star Tina Ruland (52) ist nach rund neun Jahren Beziehung wieder Single. Das bestätigte sie der "Bild am Sonntag", wollte sich allerdings nicht weiter zur Trennung von ihrem Lebensgefährten, dem Unternehmensberater Claus G. Öldorp, äußern. Gemeinsam mit Öldorp hat die zweifache Mutter einen achtjährigen Sohn. Aus einer früheren Beziehung stammt ein weiterer Sohn Rulands im Alter von 15 Jahren.

Mit "Manta, Manta" wurde Tina Ruland quasi über Nacht berühmt

Die in Köln geborene Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle der Uschi an der Seite von Til Schweiger (55) im Kultfilm "Manta, Manta" berühmt. Seitdem folgten zahlreiche weitere Rollen in unterschiedlichsten Produktionen, zuletzt im "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im ZDF. 2018 nahm sie außerdem an der RTL-Show "Let's Dance" teil, belegte dort allerdings den letzten Platz.