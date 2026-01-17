Nach fast 25 Jahren: Europa-Park und Mercedes beenden Zusammenarbeit

Der Europa-Park und der Autobauer haben sich getrennt. Hinweise der Zusammenarbeit wurden bereits an der gemeinsamen Achterbahn „Silver Star“ entfernt.
„Wir wachsen in eine neue Dimension“, sagte Europa-Park-Inhaber Roland Mack im März 2002 bei der Eröffnung der damals brandneuen Attraktion „Silver Star“. Insgesamt 13 Millionen Euro blätterte der Park für die Achterbahn hin und hatte mit dem Fahrzeughersteller Mercedes einen namhaften Sponsor für den Besuchermagneten gewonnen. Mack bezeichnete die Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Auto-Schmiede als „grandioses Projekt“, das Formel-1-Atmosphäre nach Rust bringen sollte. Mehr als 20 Jahre später hält der Europa-Park mit dem derzeit im Bau befindlichen Themenbereich Monaco an dem Rennfahrer-Flair fest. Von Mercedes ist dagegen keine Spur mehr.