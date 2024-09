Nach Rückzug von Lang und Nouripour: Vorstand der Grünen Jugend strebt Gründung neuer Partei an

Vorstand der Grünen Jugend strebt Gründung neuer Partei an

1 Die Grüne-Jugend-Chefs Svenja Appuhn (links) und Katharina Stolla wollen gemeinsam mit dem restlichen Vorstand aus der Partei austreten. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Spitze der Nachwuchsorganisationen ist enttäuscht von den Kompromissen, die die Grünen als Teil der Ampel geschlossen haben. Alle Vorstandsmitglieder treten aus. Sie wollen ihr eigenes Ding machen.











Der Vorstand der Grünen Jugend verlässt aus Unzufriedenheit mit der Politik der Grünen die Partei und will eine eigene linke Bewegung gründen. Es brauche eine „politische Kraft, die dafür kämpft, die Wirtschaft endlich in den Dienst der Menschen zu stellen“ und sich um ihre Sorgen kümmere, heißt es in einer Erklärung, die der zehnköpfige Vorstand der Nachwuchsorganisation heute veröffentlichte.