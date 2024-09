Nach Rückzug von Lang und Nouripour: Gesamter Vorstand der Grünen Jugend tritt aus der Partei aus

1 Die Grüne-Jugend-Chefs Svenja Appuhn (links) und Katharina Stolla wollen gemeinsam mit dem restlichen Vorstand aus der Partei austreten. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Es ist ein weiterer Paukenschlag: Nach dem Rückzug der Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour will nun auch der Vorstand der Grünen Jugend geschlossen aus der Partei austreten.











Link kopiert



Der Vorstand der Grünen Jugend will geschlossen aus der Partei austreten. Das kündigten die Vorsitzenden der Grünen-Nachwuchsorganisation, Svenja Appuhn und Katharina Stolla, am Mittwoch in einem Schreiben an, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. „Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir – der gesamte Bundesvorstand der Grünen Jugend – uns dazu entschieden, nicht erneut zu kandidieren und morgen aus der Partei auszutreten“, heißt es darin.