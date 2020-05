1 Wieder in der Stadt unterwegs: E-Scooter von Lime Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der E-Scooter-Anbieter Lime legt wieder los in Stuttgart mit etwa 200 Fahrzeugen an den Verkehrsknotenpunkten in den Stadtteilen.

Stuttgart - Völlig energielos standen in den vergangenen Wochen etliche E-Scooter am Rande von einst sehr belebten Wegen in der Stuttgarter Innenstadt. Der Anbieter Lime gibt seinen Elektrotretern nun neues Leben: Etwa 200 von ihnen werden jetzt in diesen Tagen an den Knotenpunkten diverser Stadtteile ausgesetzt. „Unsere aktuellen Erfahrungen in anderen europäischen Metropolen wie Berlin oder Zürich zeigen, dass der Bedarf nach individuellen Mobilitätsoptionen wieder steigt. Deshalb wollen wir auch in Stuttgart mit unseren E-Scootern ein Angebot für jene schaffen, die in der aktuellen Situation auch ohne eigenes Auto von A nach B kommen wollen“, so Alexander Pfeil, Generalmanager bei Lime in Deutschland.

Lime will in mehrere Städte zurückkehren

Hygiene spielt da natürlich eine große Rolle: „Alle E-Scooter werden gründlich desinfiziert, bevor sie auf Stuttgarts Straßen verteilt werden und auch, wenn sie gewartet beziehungsweise geladen werden“, heißt es in einer Mitteilung von Lime: „Alle Mitarbeiter haben umfangreiche Trainings und Schulungen absolviert, tragen Handschuhe sowie Mundschutz und befolgen strenge Hygienevorschriften“. Als weitere Option gibt Pfeil den Nutzern weitere Optionen mit auf den Weg: „Wer Bedenken hat, kann während der Fahrt Einweghandschuhe tragen oder den Lenker vor der Miete desinfizieren. Wie immer gilt beim Kontakt mit Oberflächen im öffentlichen Raum, sich gründlich und häufig die Hände zu waschen“.

Stuttgart ist die sechste deutsche Stadt, in der Lime wieder sein Angebot aufnimmt. Weitere sollen folgen. Die App ist für die Scooter ab sofort in Betrieb, die Flottengröße wird der Nachfrage angepasst.