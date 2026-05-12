Wieder wird der britische Premierminister mit lautstarken Rücktrittsforderungen konfrontiert. Doch Keir Starmer hält sich an seinem Amt fest. In London kommt es zur Krisensitzung.
London - Nach kritischen Stunden hinter der berühmten schwarzen Tür in der Downing Street ließ der schwer angeschlagene britische Premierminister Keir Starmer andere für sich sprechen. Niemand am Tisch habe den Regierungschef herausgefordert, sagte Arbeitsminister Pat McFadden im Anschluss an eine wegweisende Kabinettssitzung in London. Starmer will allen Rücktrittsforderungen zum Trotz Premierminister bleiben - und scheint vorerst damit durchzukommen.