Nach Rücktritt von Mesut Özil Erdogan begrüßt Entscheidung des Fußballers

Von red/AFP/sid 24. Juli 2018 - 13:04 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Özil-Rücktritt begrüßt (Archivbild). Foto: AFP

Die Debatte um Mesut Özil scheint kein Ende zu nehmen. Nun hat sich auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeschaltet. Er begrüße den Rücktritt des Fußballers.

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft begrüßt.

Erdogan sagte am Dienstag nach einer Fraktionssitzung seiner AKP in Ankara laut türkischen Medien, er habe Özil angerufen und stehe hinter dessen Erklärung, in welcher der Fußballer am Sonntag seinen Rücktritt erklärt und schwere Vorwürfe gegen deutsche Fußballfunktionäre, Medien und Sponsoren erhoben hatte.

Die Haltung von Özil sei national und patriotisch, sagte Erdogan. „Ich küsse seine Augen.“ Er stehe hinter Mesut aufgrund seiner Äußerungen. Der türkische Präsident bezeichnete das Verhalten gegenüber dem 29-Jährigen als Rassismus. „Es ist unmöglich, diese rassistische Gesinnung gegenüber einem jungen Mann zu akzeptieren, der so viel Schweiß für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegeben hat. Das ist nicht zu tolerieren“, sagte Erdogan laut dem türkischen TV-Sender TRT Haber.

Özil hatte am Sonntag sein monatelanges Schweigen gebrochen und war nach 92 Länderspielen aus dem DFB-Team zurückgetreten. Der 29-Jährige holte dabei zu einem Rundumschlag gegen seine Kritiker, die Medien und den Deutschen Fußball-Bund (DFB), insbesondere gegen Präsident Reinhard Grindel aus.