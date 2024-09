Nach Rücktritt der Grünen-Spitze: Annalena Baerbock: Müssen auch in Regierung besser werden

1 Annalena Baerbock meldete sich nach dem Rücktritt der Grünen-Spitze aus New York. (Archivfoto) Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze meldet sich die frühere Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Wort. Sie sendet aus New York mahnende Worte an ihre Partei.











Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze auch Verbesserungsbedarf in ihrer Partei - und in der Ampel-Regierung. „Wir alle, die wir für die Grünen und dieses Land Verantwortung tragen, müssen uns fragen, was wir anders machen können und müssen“, erklärte die Ex-Grünen-Chefin am Rande der UN-Generalversammlung in New York.