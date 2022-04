1 Auch Schoko-Bons sind von dem Rückruf bei Ferrero betroffen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Laurie Dieffembacq

„Garantiert ohne Überraschung“ und „Ohne böse Überraschung, Kinder!“ lauten die Slogans zu Posts auf Instagram und Facebook, mit denen Edeka und Netto auf den Salmonellen-Skandal bei Ferrero anspielen. Unter dem Schriftzug wird die jeweilige Eigenmarke beworben. „Unsere Schokolade ist bedenkenlos lecker und wunderbar günstig“, schrieb die Social-Media-Abteilung von Edeka vergangene Woche dazu, ähnlich hieß es bei Netto: „Einfach süß und lecker. Mehr nicht.“ Die ähnlich klingenden Posts sind kein Zufall, der Lebensmitteldiscounter ist ein Tochterunternehmen von Edeka.

Die Unternehmen beziehen sich bei ihren Kampagnen auf den Rückruf von Ferrero. Der Süßwaren-Riese hat wegen Salmonellenverdachts in mehreren Ländern kinder-Süßigkeiten zurückgerufen. Die Produktion in einer Fabrik in Belgien musste vergangene Woche vorerst gestoppt werden. Alle Produkte aus dem Werk sind - unabhängig von ihrem Produktionsdatum - von dem Rückruf betroffen. Bis Freitag vergangener Woche wurden insgesamt 150 Salmonellenfälle in zehn europäischen Ländern registriert, darunter auch in Deutschland. Überwiegend sind die Infizierten Kinder unter zehn Jahren, viele mussten auch ins Krankenhaus.

Seitenhieb mit Beigeschmack

Auch ein Grund, wieso der Seitenhieb einen Beigeschmack hat, finden einige Nutzerinnen und Nutzer bei Instagram und Facebook und bringen ihren Unmut unter den Beiträgen zum Ausdruck. Kommentare wie „Mit dem Schaden anderer zu werben, finde ich absolut geschmacklos“ oder „Die Reklame ist abartig. Hab schon keine Lust mehr bei euch zu kaufen“ sind bei Edeka zu lesen. Auch den Geschmackstest besteht das Eigenprodukt, das an die Schokobons von Ferrero erinnert, bei manchen Usern nicht. „Wenn die nur mal genauso gut schmecken würden ....“, kommentiert etwa ein Kunde.

Es gibt aber auch Stimmen, die die Kampagne loben. „Was habt ihr denn alle? Das ist nur Werbung und eine, die 1a auf dem Punkt ist. Applaus“, ist etwa zu lesen. Ein vergleichbares Bild zeigt sich bei Netto, hier halten sich die Kommentare aber insgesamt in Grenzen.

Wie sich die Unternehmen zu der Kritik positionieren, ist unklar. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aus Wettbewerbsgründen hierzu nicht näher äußern möchten“, lautet die Stellungnahme der Edeka-Presseabteilung. Netto ließ eine Anfrage unserer Zeitung bislang unbeantwortet (Stand: 13. April, 15.30 Uhr).