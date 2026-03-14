Ex-Dschungelcamper Hardy Krüger jr. hatte seinen Ehering im Meer verloren, doch das Schmuckstück gelangte auf ungewöhnliche Weise nun zu ihm zurück. Jetzt plant der Schauspieler seine vierte Hochzeit.
Hardy Krüger jr. (57) wird seiner Frau Alice (48) zum vierten Mal das Jawort geben. In wenigen Wochen soll die Feierlichkeit in einem Hotel am Timmendorfer Strand stattfinden, wie die beiden der "Bild"-Zeitung verrieten. "Wir sind seit acht Jahren verheiratet und er ist einfach der Richtige", schwärmte Alice Krüger. Und weiter: "Hardy und ich, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig sexy. Und er sagt, ich sei immer noch heiß. Wir wissen beide, dass es nichts Besseres gibt." Sie wolle sich "ein cooles Brautkleid" von der Berliner Designerin Nanna Kuckuck aussuchen, verriet sie zudem. Die vierte Hochzeit hat einen besonderen Hintergrund.