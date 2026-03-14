Hardy Krüger jr. (57) wird seiner Frau Alice (48) zum vierten Mal das Jawort geben. In wenigen Wochen soll die Feierlichkeit in einem Hotel am Timmendorfer Strand stattfinden, wie die beiden der "Bild"-Zeitung verrieten. "Wir sind seit acht Jahren verheiratet und er ist einfach der Richtige", schwärmte Alice Krüger. Und weiter: "Hardy und ich, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig sexy. Und er sagt, ich sei immer noch heiß. Wir wissen beide, dass es nichts Besseres gibt." Sie wolle sich "ein cooles Brautkleid" von der Berliner Designerin Nanna Kuckuck aussuchen, verriet sie zudem. Die vierte Hochzeit hat einen besonderen Hintergrund.

Der Schauspieler war Anfang des Jahres einer der Kandidaten des diesjährigen RTL-Dschungelcamps und verzichtete bei Einzug auf seinen Ehering, um ihn nicht zu verlieren. Nach seinem Auszug und der Übergabe des Rings durch seine Frau verlor Hardy Krüger jr. ihn beim Bad im australischen Meer. "Wir waren verzweifelt", erklärte seine Ehefrau rückblickend. Nachdem sie die Misere auf Instagram gepostet hatte, habe sich ein Ringretter-Unternehmer gemeldet, der einen professionellen Taucher auf die Suche schickte.

Hardy Krüger jr. fühlt sich "wieder komplett"

Dieser fand den goldenen Ring schließlich am Meeresgrund. Wie der NDR berichtet, handelt es sich bei dem Ringretter, der die Suche von Deutschland aus koordinierte, um einen Mann aus Neumünster. Nach zwei Wochen in der Post und einer Woche beim Zoll habe es der Ring in einer Schatulle nun zurück nach Deutschland geschafft. "Ich fühle mich jetzt wieder komplett, endlich. Ein tolles Gefühl", sagte Krüger laut dem Sender.

Dieses Wunder will das Paar nun mit einer erneuten Trauung feiern. Nachdem ihm der Ring wieder übergeben wurde, machte Hardy Krüger jr. laut "Bild" am vergangenen Freitag genau dort seiner Frau den Antrag, wo die beiden auch heiraten wollen. Bereits im Oktober 2025 gab es Berichte darüber, dass der Schauspieler seiner Frau während einer Kreuzfahrt nach Südafrika einen vierten Antrag gemacht hatte. "Mitten im Gespräch stand er plötzlich auf, ging auf die Knie und fragte mich ein viertes Mal", erzählte Alice Krüger dem Sender RTL. Er hatte sogar einen neuen Ring dabei. "Wir haben wilde Zeiten hinter uns und das ist so unbeschreiblich schön zu wissen, dass wir zusammen gehören", fügte sie hinzu.

Die Krügers sind bereits seit 2018 verheiratet. Hochzeit feierten sie damals in Tirol. Eine zweite Trauung folgte in Marokko. In Lugano, seinem Geburtsort, machte er ihr 2020 einen erneuten Antrag. 2021 erneuerten sie ihr Eheversprechen auf Schloss Proschwitz in Meißen. Sowohl der Schauspieler als auch seine Ehefrau waren zuvor bereits verheiratet. Hardy hat aus seinen früheren Beziehungen vier Kinder, Alice Krüger hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht.